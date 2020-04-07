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Танцами по карантину: задорная Лилия Ребрик показала, как развлекается с семьей (видео)

18:48 7 апреля 2020 93
Лилия Ребрик с мужем и дочками
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известная актриса и телеведущая Лилия Ребрик проводит карантин с семьей на даче за городом. С мужем Андреем, дочками Дианой и Полиной она соблюдает правила карантина. В свободное время они все вместе читают книги, рисуют, играют и готовят вкусности. А поддерживать физическую форму и позитивное настроение им помогают танцы. Лилия показала в Instagram задорные танцы во дворе перед домом.

«Выкладываю кусочек нашего прямого эфира. Просто хочется добавить немного позитива в это непростое для нас всех время… Держимся! Вдохновляемся! Верим! А еще лучше повторяйте это пристые движения за нами. Держим себя в форме!», — написала ведущая программы «Ранок з Україною». Она продолжает выходить на работу, соблюдая правила карантина, и выходить в прямой эфир на канале «Украина».

«ФАКТЫ» также писали о том, что певица Jerry Heil записала ироничную песню о карантине «НІНАДОСТРЕС».

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Танцами по карантину: задорная Лилия Ребрик показала, как развлекается с семьей (видео)

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