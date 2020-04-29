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Вспышка коронавируса в общежитии в Петропавловской Борщаговке: появились свежие данные о зараженных
На коронавирус протестировали уже всех студентов общежития в Петропавловской Борщаговке, где была зафиксирована вспышка инфекции. Об этом и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин сообщил в эфире украинского телеканала.
По его словам, по итогам ПЦР-тестирования выявлены 13 заболевших из 70 жильцов, чьи биоматериалы были забраны на исследование.
«Еще у 84 также взяты тесты, результаты… будут сегодня-завтра», — рассказал Володин.
Всего в общежитии на время карантина осталось 154 жильцов, большинство из них — иностранные студенты.
Напомним, ранее вспышка коронавируса произошла в общежитиях Вишневого под Киевом, а также Запорожья.
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