Украина

Вспышка коронавируса в общежитии в Петропавловской Борщаговке: появились свежие данные о зараженных

На коронавирус протестировали уже всех студентов общежития в Петропавловской Борщаговке, где была зафиксирована вспышка инфекции. Об этом и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин сообщил в эфире украинского телеканала.

По его словам, по итогам ПЦР-тестирования выявлены 13 заболевших из 70 жильцов, чьи биоматериалы были забраны на исследование.

«Еще у 84 также взяты тесты, результаты… будут сегодня-завтра», — рассказал Володин.



Всего в общежитии на время карантина осталось 154 жильцов, большинство из них — иностранные студенты.

Напомним, ранее вспышка коронавируса произошла в общежитиях Вишневого под Киевом, а также Запорожья.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter