Вспышка коронавируса в запорожском общежитии: выяснились резонансные детали

Украина

Жильцы общежития в Александровском районе Запорожья, где произошла вспышка коронавируса, отрицают заявления властей города о том, что общежитие закрыли.

Также, как пишет местное издание Гвозди, в здании уже несколько дней нет горячей воды из-за аварии, поэтому многие жильцы не могли даже помыть руки.

По их словам, первой в больницу с характерными симптомами госпитализировали жительницу комнаты на 5 этаже. После этого тесты сделали 36 соседям заболевшей, из них коронавирус подтвердился у 12 человек. Симптомов ни у кого из них не было.

Жильцов, у которых не выявили болезнь, отправили на обсервацию в городскую больницу № 8, а всех заболевших — в больницу № 7.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о вспышке коронавируса в общежитии Вишневого под Киевом.

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