Общество и люди

Дожди, грозы и похолодание: синоптик рассказала, кому не повезет с погодой в ближайшие дни

В четверг, 30 апреля, в ряд областей Украины придут дожди с грозами.

«Апрель завершится дождями и грозами на западе и севере (а местами и в центральных областях), температурой воздуха до + 20 + 25 градусов, холодом на южном побережье (местами + 12 + 14 градусов), похолоданием в западных областях до + 16 + 19 градусов», — такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко, добавляя, что 30 апреля наша страна все же будет одной из самых теплых в Европе.

По ее прогнозам, в южных и восточных регионах страны, а также в большинстве центральных, будет преобладать сухая погода. Дождь, разве что, возможен в Одесской области.

«В Киев циклон приведет периодические дожди, местами с грозами. Температура воздуха достигнет + 20 + 24 градусов. 1 мая в столице похолодает, потом потеплеет, а 4−5 мая — снова похолодает», — прогнозирует синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине прогнозируют неурожай ранних сортов абрикосов, персиков, черешен и вишен, которые зацвели на две недели раньше обычного, но пострадали из-за заморозков.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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