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Рано зацвели: в Украине прогнозируют неурожай абрикосов, персиков и черешен
Аномально теплые зима и начало весны привели к тому, что ранние сорта абрикосов, персиков, черешен и вишен зацвели в различных регионах Украины на две-три недели раньше обычного срока, сообщила «ФАКТАМ» начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины кандидат географических наук Татьяна Адаменко. К сожалению, цветение этих деревьев совпало в апреле с периодами сильного похолодания.
— В апреле было несколько ночей, когда температура воздуха опускалась до 5 градусов мороза, а в отдельных регионах страны — даже до минус 10 градусов, — рассказала «ФАКТАМ» Татьяна Адаменко. — Вот и обожгло цветущие деревья холодом. Нужно понимать, что самое уязвимое на плодовых деревьях — это цветочные почки. Они способны выдержать снижение температуры до 1 градуса мороза. Да и то кратковременно. Так что минус 5, тем более минус 10 для них — температура губительная. Вот и вышло, что ранние сорта абрикосов, персиков, черешен и вишен очень сильно пострадали. К тому же процесс их опыления проходил вяло — из-за прохладной погоды и малой влажности воздуха пчелы были малоактивны. Как видите, один негативный фактор совпал с другим. Поэтому приходится констатировать, что хорошего урожая ранние сорта этих плодовых деревьев, к сожалению, не дадут.
— А как с поздними сортами?
— Есть надежда, что они отцветут в более благоприятных погодных условиях и дадут хороший урожай. Это же касается яблок — среди плодовых деревьев они зацветают одними из последних.
— В каком состоянии сейчас озимые?
— В основном в хорошем. Конечно, часть побегов пожелтела, но вместо отмерших вырастают новые здоровые побеги.
— Дожди в ночь на 26 апреля значительно улучшили ситуацию с запасами влаги в почве?
— Да, но только в тех регионах, где осадки выпали обильные — в центральных, северных и восточных областях. На большей части территории Украины дожди были кратковременными, давшими лишь 1−5 миллиметров осадков. Этого очень мало, чтобы значительно улучшить ситуацию.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о катастрофической ситуации в Одесском регионе: по причине бесснежной зимы и весенней засухи погибли огромные площади озимых культур. Аграрии через депутатов облсовета призывали Кабинет министров Украины создать правительственную комиссию для изучения масштабов катастрофы и объявить чрезвычайную ситуацию.
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Фото с сайта http://uga.ua и автора
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