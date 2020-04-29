Синоптики рассказали о погоде до конца апреля

Украина

В среду, 29 апреля, как и прогнозировалось ранее, в западные регионы Украины придут осадки.

По прогнозам Укргидрометцентра, в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской, Львовской, Волынской областях и в Закарпатье днем ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха — до +21+23 градусов. На остальной территории Украины — переменная облачность и сухо.

В четверг, 30 апреля, дожди с грозами охватят не только западные, но и северные, южные и центральные области. Днем на несколько градусов похолодает, особенно в западных регионах. На востоке страны по-прежнему будет сухо и периодически солнечно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в пятницу, 1 мая, похолодает в северных областях, а также в Киеве.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter