- 12:57 В Турции сделали новое заявление о судьбе all inclusive
- 12:47 Бойца ММА из России жестоко избили за насмешку над Хабибом
- 12:45 «Отдать сиротам, как делал Сталин»: в России хотят забрать дом у Пугачевой и Галкина
- 12:45 Принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют фаянсовую свадьбу
- 12:41 К Земле приближается гигантский астероид: за его полетом можно следить онлайн
- 12:39 Что будет с курсом доллара после майских праздников: прогноз экспертов
- 12:38 Нарушителей самоизоляции в Литве будут сажать в тюрьму
- 12:31 «Имеет смысл расчехлить Javelin»: Зеленскому дали совет насчет Путина
- 12:15 Борис Джонсон стал отцом
- 12:12 Вход в ресторан "Велюр" Николая Тищенко замуровали: в сеть попало видео
- 12:02 Дожди, грозы и похолодание: синоптик рассказала, кому не повезет с погодой в ближайшие дни
- 11:59 Зеленый борщ со щавелем: секреты приготовления от популярного телеведущего
Нарушителей самоизоляции в Литве будут сажать в тюрьму
Во вторник, 28 апреля, Сейм Литвы одобрил поправки к закону, предусматривающему уголовную ответственность за нарушение правил самоизоляции при пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Европейская правда».
В поправках, в частности, указывается, что если люди проинформированы о подтвержденном инфекционном заболевании и соблюдении защитных мер, однако продолжают контактировать с другими людьми, то их могут привлечь к уголовной ответственности.
Если человек, у которого подтвержден COVID-19, нарушает правила самоизоляции и карантина, ему грозит до года лишения свободы.
При голосовании решение поддержали 70 депутатов. Парламентская оппозиция не голосовала, так как считает, что обвинения будет сложно предъявить из-за формулировки поправок.
Законопроект поступит на утверждение президенту Литвы Гитанасу Науседе.
Ранее сообщалось, что в Одесской области клиент «сдала» полиции своего парикмахера.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!