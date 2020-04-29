Мир

Нарушителей самоизоляции в Литве будут сажать в тюрьму

Во вторник, 28 апреля, Сейм Литвы одобрил поправки к закону, предусматривающему уголовную ответственность за нарушение правил самоизоляции при пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Европейская правда».

В поправках, в частности, указывается, что если люди проинформированы о подтвержденном инфекционном заболевании и соблюдении защитных мер, однако продолжают контактировать с другими людьми, то их могут привлечь к уголовной ответственности.

Если человек, у которого подтвержден COVID-19, нарушает правила самоизоляции и карантина, ему грозит до года лишения свободы.

При голосовании решение поддержали 70 депутатов. Парламентская оппозиция не голосовала, так как считает, что обвинения будет сложно предъявить из-за формулировки поправок.

Законопроект поступит на утверждение президенту Литвы Гитанасу Науседе.

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