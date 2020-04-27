Украина

Бунт на корабле: эвакуированных из Турции граждан Украины не выпускают на берег (фото)

В понедельник, 27 апреля, в Черноморский морской порт (под Одессой) из Турции теплоход-паром доставил более 90 граждан Украины, эвакуированных из Стамбула, Измира и Бурсы. Как сообщили в МИДе, это люди разного возраста, включая детей. Самой маленькой пассажирке, Софийке, всего полтора года. Все они благополучно доставлены на родину, однако здесь случилось непредвиденное.

Часть пассажиров заявила, что отказывается от обязательной обсервации, ссылаясь на то, что еще в турецком городе Карасу они подписали соответствующие документы об обязательной самоизоляции по прибытии в Украину. По словам самих пассажиров, сейчас их хотят отправить на двухнедельную обсервацию в одесский санаторий имени Пирогова.

«Мы категорически не согласны с подобной постановкой вопроса и настаиваем на том, чтобы нас отпустили по домам, где мы, как и было оговорено, отбудем срок самоизоляции», — заявляют протестующие.

По словам пассажиров, капитан судна поставил их перед выбором: либо они едут в предложенное место, либо остаются в открытом море.

В порту объясняют, что действует определенная процедура, согласно которой прибывших из-за рубежа пассажиров обязательно должны доставить для проведения ПЦР-тестирования на коронавирус. Конкретно — в санаторий имени Пирогова, что на одесском Куяльнике.

«Даже если имеется договоренность о режиме самоизоляции, они должны зарегистрироваться в мобильном приложении, написать соответствующее заявление и только после этого смогут отправиться домой», — уточнили в порту.

В настоящее время переговоры с возмущенными пассажирами продолжаются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Министерство инфраструктуры продолжает эвакуацию наших сограждан из других стран. Ведь за границей по-прежнему остается большое количество украинцев, которые не могут из-за карантина вернуться домой.

«ФАКТЫ» также писали, что первой страной, из которой вывезут украинцев, станет Израиль — в связи с тем, что там наиболее остро стоит визовый вопрос. Затем борты полетят в США, где у наших людей также заканчиваются туристические визы. Далее Бали, Индонезия, Тайланд, европейские государства.

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