Происшествия

Авто слетело в воду с 25-метрового обрыва в Керчи: водитель чудом остался жив (видео)

В оккупированном украинском городе Керчь легковой автомобиль упал с обрыва высотой 25 метров. Об этом сообщает подконтрольное России «МЧС Крыма». Ранее на аннексированном полуострове девять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и легкового авто.

Как сообщают Крым.Реалии, спасатели установили, что мужчина за рулем Lada Granta не справился с управлением, в результате машина скатилась с обрыва прямо в воду.

При этом водитель остался жив — отделался только травмами. Его госпитализировали в Керченскую городскую больницу.

Ресурс Керчь Инфо разместил видео падения автомобиля и проинформировал, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Севастополе двое мужчин сорвались с мыса Фиолент — высота обрыва составляла 16 метров.

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