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Украина

Мечтал скорее вернуться к любимой: названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 28 апреля (фото)

13:31 29 апреля 2020 59
Алексей Лисин
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Бойцом, который 28 апреля погиб на Донбассе, оказался «холодноярец» Алексей Лисин.

О смерти побратима, который погиб во время вражеского обстрела сообщают в 93-й ОМБр «Холодный Яр»: «Когда Алексей находился на боевом посту, его жизнь оборвал осколок вражеского снаряда. Боец родом из села Горькое, что в Запорожской области. Родился 30 марта 1990 года. Почти ровесник государства за которое погиб…»

До армии Алексей работал дальнобойщиком в Днепре, где жил с родителями. В их семье случилась трагедия — родители погибли во время пожара, а дом сгорел.

«Он мечтал, что после возвращения с войны, восстановить родительский дом. У Алексея остались старенькая бабушка, младший брат Николай, старшая сестра Татьяна, двенадцатилетняя дочь от первого брака Лида, и любимая девушка Лиля с которой он планировал жениться», — говорят в бригаде и обещают отомстить за побратима.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 23 апреля на Донбассе погиб 33-летний военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Андрей Алешин

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