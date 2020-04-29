72-летняя жена принца Чарльза Камилла призналась, что берет уроки балета (фото)

Мир

72-летняя герцогиня Корнуольская Камилла призналась, что для поддержания физической формы она уже полтора года занимается балетом. Сейчас, на карантине, она выполняет танцевальные па каждое утро. Также она немного занимается пилатесом — укрепляющими мышцы упражнениями в медленном темпе.

Супруга принца Уэльского Чарльза призналась в этом во время видеосвязи с президентом Королевской академии танца.

По словам Камиллы, в юности она балету не обучалась, хотя всегда любила танцевать. Теперь эти занятия позволяют ей чувствовать себя лучше, придают уверенности в себе и тренируют дисциплину. «Я думаю, танцы делают человека счастливее», — заявила Камилла.

Как сообщает издание The Guardian, Камилла рассказала, что тайно брала уроки балета на дому — вместе с тремя своими давними подругами. Герцогиню вдохновила учрежденная академией программа Silver Swans («Серебряные лебеди»), которые дают уроки балета женщинам старше 55 лет.

В 2018 году, во время визита в студию Silver Swans герцогиня опасалась, что увидит там «много древних людей, как я, которые будут шататься, стоя на одной ноге». «Но я не могла поверить, как хороши все они были. Это очень впечатляло», — рассказала она. Потом учительница по имени Сара спросила, не хочет ли Камилла сама попробовать. Тогда она собрала подруг и они, когда она была в Лондоне, занимались раз в неделю. Поначалу у них дело не очень шло на лад, они «стонали, пыхтели и ворчали». Но теперь получается уже гораздо лучше. Хотя, как шутит герцогиня, на сцену выходить она, пожалуй, пока не решится, все еще оставаясь новичком.

Камилла смотрит на выступление учениц Silver Swans

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Чарльз и его жена Камилла отпраздновали хрустальную свадьбу.

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