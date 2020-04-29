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72-летняя жена принца Чарльза Камилла призналась, что берет уроки балета (фото)
72-летняя герцогиня Корнуольская Камилла призналась, что для поддержания физической формы она уже полтора года занимается балетом. Сейчас, на карантине, она выполняет танцевальные па каждое утро. Также она немного занимается пилатесом — укрепляющими мышцы упражнениями в медленном темпе.
Супруга принца Уэльского Чарльза призналась в этом во время видеосвязи с президентом Королевской академии танца.
По словам Камиллы, в юности она балету не обучалась, хотя всегда любила танцевать. Теперь эти занятия позволяют ей чувствовать себя лучше, придают уверенности в себе и тренируют дисциплину. «Я думаю, танцы делают человека счастливее», — заявила Камилла.
Как сообщает издание The Guardian, Камилла рассказала, что тайно брала уроки балета на дому — вместе с тремя своими давними подругами. Герцогиню вдохновила учрежденная академией программа Silver Swans («Серебряные лебеди»), которые дают уроки балета женщинам старше 55 лет.
В 2018 году, во время визита в студию Silver Swans герцогиня опасалась, что увидит там «много древних людей, как я, которые будут шататься, стоя на одной ноге». «Но я не могла поверить, как хороши все они были. Это очень впечатляло», — рассказала она. Потом учительница по имени Сара спросила, не хочет ли Камилла сама попробовать. Тогда она собрала подруг и они, когда она была в Лондоне, занимались раз в неделю. Поначалу у них дело не очень шло на лад, они «стонали, пыхтели и ворчали». Но теперь получается уже гораздо лучше. Хотя, как шутит герцогиня, на сцену выходить она, пожалуй, пока не решится, все еще оставаясь новичком.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Чарльз и его жена Камилла отпраздновали хрустальную свадьбу.
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