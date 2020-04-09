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Вдвоем на крылечке: принц Чарльз и его жена Камилла отпраздновали хрустальную свадьбу (фото)
9 апреля наследник британского престола принц Уэльский Чарльз и его жена герцогиня Корнуольская Камилла отмечают так называемую хрустальную свадьбу. Они поженились в это день 15 лет назад.
Знаменательную дату супруги отмечают в своем поместье Бирхол в Шотландии, где они находятся в самоизоляции. Несколько недель они провели врозь. Они продолжали жить в одном доме, но в разных помещениях. Чарльз недавно переболел коронавирусом. А его супруга отсидела необходимое время на карантине.
В честь годовщины 71-летний принц и 72-летняя герцогиня опубликовали новый официальный портрет. На нем они позируют в повседневной одежде, сидя рядышком на крыльце дома в Бирхколе и счастливо улыбаясь. На руках они держат своих собак породы джек-рассел-терьер — Блубелл и Бет.
Чарльз и Камилла, поженившиеся в 2005 году, познакомились, как известно, еще в 1970-х годах. Между ними завязался роман, однако королева не одобрила Камиллу Шанд в качестве будущей невестки. В итоге Камилла вышла замуж за Эндрю Паркера-Боулза и родила ему сына Тома и дочь Лору.
А Чарльз женился на леди Диане Спенсер, которая стала матерью двух его сыновей — Уильям и Гарри. Через некоторое время Чарльз и Камилла, не перестававшие любить друг друга, возобновили отношения. А их первые браки в итоге закончились разводами.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Чарльз открыл первый полевой госпиталь для больных коронавирусом в Британии.
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