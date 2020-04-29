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Кабмин назначил главу налоговой: что известно об Алексее Любченко
В среду, 29 апреля, Кабинет министров на своем заседании назначил руководителем налоговой Алексея Любченко вместо уволенного Сергея Верланова.
Об Алексее Любченко известно, что он до 2003 года работал первым замом главы налоговой в Кировоградской области, а потом — уже и руководителем в Черкасской области.
В 2009 — 2011 года чиновник работал замглавы Государственной налоговой администрации, а с 2014 до 2015 года — советником главы Государственной фискальной службы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правительство решило назначить руководителя налоговой службы без проведения конкурса.
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