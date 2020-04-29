Общество и люди

В Киеве на одном из путепроводов до осени перекроют движение: карта объезда

Несмотря на карантин, в Киеве продолжаются дорожные ремонты. На Борщаговском путепроводе завершается обновление части дороги в направлении центра. 1 мая откроют для транспорта полосы с проспекта Курбаса на проспект Гузара. А со 2 мая и до 1 сентября частично перекроют движение на одном из участков Борщаговского путепровода в направлении Кольцевой дороги, сообщили в «Киевавтодоре».

Ремонтируемый участок можно объехать по маршрутам:

улица В. Гетьмана — улица М. Голего — улица Нежинская — проспект Отрадный — улица 9 Мая — проспект Королева;

проспект Победы — улица Святошинская — улица Жмеринская — улица Героев Космоса.



Трамвайная часть путепровода уже приведена в порядок, поэтому ограничения для трамваев не запланированы.

До 28 мая действуют ограничения на эстакадном съезде с Днепровского спуска на Набережное шоссе в период очередного этапа ремонта (специалисты «Киевавтодормост» обновляют деформационные швы).



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До 21:00 29 апреля и с 8:00 до 21:00 5 мая из-за ремонта введено ограничение для движения на дублере проспекта Глушкова (на участке от Одесской площади до дороги до Кибцентра).

Напомним, что до конца мая частично ограничено движение на проспекте Степана Бандеры: на отрезке в зоне путепровода на пересечении с проспектом Героев Сталинграда проводится капитальный ремонт покрытия. Во время работ движение организовано на одной проезжей части (по двум полосам в каждом направлении).

До конца мая предусмотрено завершить комплексный ремонт на улице Шота Руставели, где также ограничивают движение.

На улице Казимира Малевича до 17 мая из-за ограничений водителям рекомендовано объезжать ремонтируемый участок по улице Ямской

До конца мая продолжается реконструкция улицы Покровской. Кроме того, ремонтируются улица Никольско-Ботаническая, путепровод на улице Богатырской, продолжается строительство Подольско-Воскресенского моста и метро на массив Виноградарь. В этом году средний ремонт предусмотрен на улицах Гринченко, Гмыри, Мишуги, Драйзера, Пуховской, Строителей, Архипенко, Шота Руставели, Краснопольской, Оболонской, Билецкого и других. Также дорожную одежду в частности меняют на улицах Золотоворотской, Крутогорной, Линейной, Малевича, проспекте Мира, Тростянецкой, Товарной.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об ограничениях движения транспорта по мосту Патона.

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