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В Киеве столкнулись сразу 7 машин: в сети показали видео с места аварии
В Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло масштабное ДТП — столкнулись сразу семь автомобилей. Отметим, что практически на этом же месте в феврале водитель автомобиля Audi спровоцировала ДТП, в котором пострадали четыре автомобиля.
Видео с места инцидента опубликовал ресурс Киев Оперативный.
«ДТП-паровозик при участии сразу 7 автомобилей произошло на бульваре Дружбы Народов», — говорится в комментарии к короткому ролику.
Пользователи соцсети объяснили высокую аварийность участка, назвав его проклятым местом.
«Место проклятое, там каждый день по несколько аварий происходит. А если серьезно -просто идеальное место в плане рельефа, чтобы построить эстакаду и тем самым убить сразу двух зайцев; избавиться от вечных пробок на проспекте Дружбы Народов и мосту Патона и минимизировать количество подобного рода аварий», — отметил Дмитрий Гамалей.
Напомним, 28 апреля в Киеве на проспекте Бажана в ДТП погибла 50-летняя женщина-пешеход.
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