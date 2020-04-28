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Происшествия

Причиной смертельного ДТП на столичных Позняках мог стать инсульт у водителя (фото)

22:01 28 апреля 2020 301
ДТП
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

28 апреля в Киеве на проспекте Бажана (между станциями метро «Осокорки» и «Позняки») произошло ДТП, в результате которого трагически погибла женщина-пешеход в возрасте около 50 лет. ЧП случилось на тротуаре возле подземного перехода.

Виновником смерти оказался водитель автомобиля БМВ, который двигался в сторону Харьковской площади, а затем внезапно выехал на тротуар.

Машина сбила пешехода, проехала больше 150 метров и чудом не залетела в подземный переход.

Затем БМВ сбил и далеко откинул стойку дорожного знака и врезался в «Шевроле», который выезжал на проспект.

После этого, преодолев еще несколько десятков метров, неуправляемый автомобиль остановился на зеленой зоне.

Прибывшие медики госпитализировали 34-летнего водителя БМВ. Вскоре врачи сообщили, что пострадавший находится в критическом состоянии. Предварительный диагноз — тяжелый инсульт. Вполне вероятно, что водитель БМВ мог потерять сознание за рулем. Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве на Минском шоссе (неподалеку от въезда в Вышгород) произошло лобовое столкновение малолитражки «Мерседес 190» и «Хюндай Акцент». В результате этого ДТП один человек погиб, а пятеро оказались в больнице. А в Николаеве пьяная женщина протаранила Mitsubishi полицейских.

Фото автора

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