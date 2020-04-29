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Деньги

Топ-менеджерам госпредприятий урезали зарплату на время карантина: что решил Кабмин

15:53 29 апреля 2020 94
Деньги
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Правительство с апреля и до конца карантина, направленного на борьбу с пандемией коронавируса в Украине, ограничило уровень зарплат руководства государственных компаний и вознаграждений членов наблюдательных советов суммой в 47 тысяч гривен.

Как сообщает OBOZREVATEL, постановление об ограничении зарплат топ-менеджерам Кабмин принял на заседании в среду, 29 апреля.

«Установить, что в апреле 2020 года и на период до завершения месяца, в котором отменяется карантин, установленный постановлением Кабинета министров, месячный размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов, а также вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики (включая государственные банки) не должен превышать 47 тыс. грн», — указывается в документе.

Ранее сообщалось, что в Украине все министры отказались от премиальных выплат.

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