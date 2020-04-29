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В Киеве спасатели пришли на помощь ребенку с застрявшим в столе пальцем (видео)
В среду, 29 апреля, в оперативно-координационный центр киевского главка ГСЧС поступило сообщение о том, что в помощи нуждается 11-летний ребенок, проживающий по ул. Тимошенко, 1-Г.
Выехавшим по указанному адресу спасателям пришлось с помощью пилы, освобождать руку ребенка, у которого палец застрял в конструкции деревянного стола.
Операция спасения прошла успешно. Прибывшие на место инцидента медики, осмотрели мальчика. Здоровью ребенка ничего не угрожает.
Напомним, в Мелитополе спасателям пришлось выручать сотрудницу магазина, у которой рука застряла в тестомесе. Самостоятельно освободиться пострадавшая не смогла.
Ранее «ФАКТЫ» писали о трагедии на турецком курорте, которая случилась с российскими туристами. Тогда в бассейне погибла 12-летняя девочка — руку ребенка засосало в сливную трубу. Когда отдыхающие выломали часть конструкции, ребенок уже не дышал.
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