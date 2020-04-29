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Борющийся с раком тренер заработал 3 млн евро за девять дней работы (фото)
Сербский специалист Синиша Михайлович, борющийся с лейкемией (раком крови), отсудил у португальского «Спортинга» внушительную сумму.
Дело в том, что Михайлович был назначен главным тренером «лиссабонских львов» 18 июня 2018 года, но через девять дней, 27 июня, из клуба ушел приглашавший серба президент Бруну де Карвалью. Новое руководство отказалось сотрудничать с Синишей, не проведшего с новой командой ни одного матча, и разорвало контракт со специалистом в одностороннем порядке.
Оставшийся без работы серб подал иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, который после рассмотрения дела вынес решение в пользу тренера и обязал португальский клуб выплатить компенсацию в размере трех миллионов евро.
Отметим, что после отъезда из Лиссабона Михайлович оставался невостребованным до конца января 2019 года, когда возглавил итальянскую «Болонью». А уже в июле специалист сообщил, что у него диагностирована лейкемия. В феврале 2020-го, после трех курсов химиотерапии, Синиша был выписан из больницы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что итальянец Антонио Конте отсудил у «Челси» более 10 миллионов евро.
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