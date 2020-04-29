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Спасатели несколько часов боролись с пожаром в районе печально известных артскладов в Балаклее (видео)
В среду, 29 апреля, в Харьковской области вновь вспыхнул пожар в районе военных складов в Балаклее — на этот раз загорелась сухая трава.
Как сообщает Telegram-канал «Веха (Харьков) Дома», спасатели выехали на тушение пожара в 12.30. По словам помощника начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, три отделения тушили возгорание сухой травы и мусора.
Видео пожара:
Как сообщалось ранее, следственная комиссия пришла к выводу, что пожар и взрывы на военных складах в Балаклее в 2017 году были спровоцированы не атакой беспилотного летательного аппарата, а закладкой взрывчатки на территории, где хранились боеприпасы. При этом в СБУ ранее заявили, что диверсию на складах арсенала в Балаклее в 2017 году совершили гражданские лица с помощью беспилотника.
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