Происшествия

Минометы, пушка и даже БТР: на Донбассе обнаружили рекордный склад нелегального оружия (фото)

На территории Донецкой и Днепропетровской областей полицейские обнаружили масштабный тайник военной техники и боеприпасов. Ранее схрон с оружием выявили под Херсоном.

В неиспользуемых помещениях бывшего клуба и детского лагеря силовики обнаружили боевую машину пехоты БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, противотанковую пушку МТ-12 «Рапира» (100 мм), два миномета 2Б11 (120 мм), миномет «Василек» (82 мм), противотанковое ружье Дегтярева (14,5 мм), две автоматические резьбовые артиллерийские орудия 2А42 (30 мм), 63 противотанковых управляемых ракетных комплексов 9К111 «Фагот», две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним, станковый автоматический гранатомет АГС-17 (30 мм), ручной пулемет РПК (5,45 мм), два пулемета «Максим» (7,62 мм), два пулемета ПКТ (7,62 мм), пулемет ДШК (12,7 мм), пять гранатометов РПГ-7, пять подствольных гранатометов, 25 автоматов АК различных калибров и систем, три единицы оружия неизвестного образца калибра (7,62 мм и 12,7 мм) и пистолет АПС (9 мм).

Кроме этого, выявлено около 100 тонн боеприпасов, в том числе, несколько сотен 122 мм выстрелов к пушке Д-30, 1500 штук мин калибра 120 мм, 300 единиц 100 мм выстрелов к пушке МТ-12 «Рапира», 1000 штук 82 мм мин и 73 мм выстрелов ПГ-9С, 5000 штук 30 мм выстрелов ВОГ-17М, сотни ручных противотанковых гранат типа РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, более 1000 гранат типа Ф-1, РГД-5, РГН, РГО, десятки тысяч патронов калибра 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм, полмиллиона патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм, более 200 противотанковых и противопехотных мин типа ТМ, ОЗМ, МОН различных модификаций и многие другие боеприпасы.

Силовики устанавливают происхождение найденного вооружения и причастных лиц. Все обнаруженное имущество будет вывезено на полевые склады в район операции Объединенных сил, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Напомним, в Донецкой области полиция обнаружила схрон опасных предметов, состоявший из минометных мин, танковых боеприпасов и артиллерийских снарядов общим количеством 35 единиц. Найти боеприпасы помог служебный пес.

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