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Диверсанты распоясались: под Херсоном обнаружен схрон с минами и гранатами
В Херсонской области, где накануне была разоблачена преступная группа лиц, занимавшихся работорговлей, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили скрытое место незаконного хранения оружия и боеприпасов.
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Оперативники спецслужбы установили, что тайник был обустроен в полуразрушенном здании в поселке Томарино Бериславского района. Из тайника правоохранители изъяли 2 противотанковые мины, граната РГО, противопехотная мина, два запала к гранатам и мажет 400 патрона, в частности к крупнокалиберного оружия», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в рамках уголовного производства, начатого в. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.
Также проверяется информация о незаконном поступления изъятых военных средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Донецкой области полиция обнаружила схрон опасных предметов, состоявший из минометных мин, танковых боеприпасов и артиллерийских снарядов общим количеством 35 единиц. Боеприпасы были обнаружены с помощью служебной собаки, которая указала правоохранителям на место во время проведения комплексных мероприятий в селе Юрьевка.
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