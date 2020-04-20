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Происшествия

Помог боевой пес: в Донецкой области собака обнаружила схрон боевиков из 35 мин и снарядов (видео)

1:56 20 апреля 2020 31
Боевой пес
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Донецкой области, закрытой в конце марта на въезд, полиция обнаружила схрон опасных предметов, состоявший из минометных мин, танковых боеприпасов и артиллерийских снарядов общим количеством 35 единиц.

Боеприпасы были обнаружены с помощью служебной собаки, которая указала правоохранителям на место во время проведения комплексных мероприятий в селе Юрьевка, сообщили в областном управлении Нацполиции.

В профилактических мероприятиях были задействованы сотрудники полиции Донецкой области, военнослужащие НГУ и полицейские из состава ООС.

В целом отработка комплекса мероприятий проводилась на территории Мариуполя и нескольких находящихся поблизости населенных пунктов.

По итогам проведенных мероприятий полицейские проверили более 100 транспортных средств и составили в отношении нарушителей 6 админпротоколов. Один из водителей был привлечен к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Кроме того, выявлено два водителя, которые перевозили оружие и патроны. Оба злоумышленника сообщили, что нашли опасные предметы. Сейчас информацию проверяют следователи.

Также правоохранители обнаружили автомобиль, который находится в розыске и женщину, которая подозревается в совершении наркопреступлений.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что осенью прошлого года в Луганской области полиция и СБУ обнаружили тайник боевиков «ЛНР». Террористы спрятали оружие и боеприпасы возле заброшенной шахты в городе Приволье.

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