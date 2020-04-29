Происшествия

Скандальному застройщику Микитасю назначили залог в 100 миллионов гривен и дали пять дней

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взыскала в доход государства 30 млн гривен залога с бывшего главы «Укрбуда» Максима Микитася, замешанного в деле о злоупотреблениях с недвижимостью Нацгвардии. Об этом сообщили в Офисе президента.

Отмечается, что ранее суд взыскал 35 млн гривен залога за нарушение обязательств во время действия меры пресечения.

К бывшему нардепу и главе «Укрбуда» Микитасю была применена новая мера пресечения в виде залога в 100 млн гривен с возложением определенных обязанностей. Внести средства подозреваемый должен в течение пяти дней, иначе ему грозит содержание под стражей.

Апелляционная палата ВАКС также стянула в пользу государства с другого участника преступной схемы 500 тысяч залога за неявку в суд. По данным «Украинской правды», речь идет о Сергее Якусевиче. Он не являлся на заседания суда, где рассматривали дело экс-нардепа Максима Микитася.

Кроме того, суд увеличил Якусевичу размер залога до 3 миллионов гривен.

Напомним, Максим Микитась проходит подозреваемым в организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью в Киеве. Речь идет о жилье для сотрудников Нацгвардии. По делу проходит и бывший командующий Нацгвардии Юрий Аллеров. По версии следствия, подконтрольный Микитасю застройщик строил жилой комплекс на территории, закрепленной за Нацгвардией, при условии, что часть квартир отдадут военнослужащим. Впоследствии вместо квартир в центре Киева военным предложили квартиры в другом районе, цены на жилье в котором гораздо ниже.

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