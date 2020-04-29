Происшествия

Двух жительниц Херсона оштрафовали за распространение в соцсетях фейков о COVID-19

В Херсоне суд оштрафовал двух женщин, которые распространяли в соцсетях ложные слухи о коронавирусе. Напомним, что с начала карантина СБУ заблокировала две тысячи групп в соцсетях, где распространялись фейки о коронавирусе. Также ранее сообщалось, что выявляемые в Украине ботофермы, рапространяющие фейки о COVID-19, часто выполняют задачи ФСБ России.

Одна из правонарушительниц запостила в Facebook сообщение о том, что в больницах Херсона нет аппаратов искусственной вентиляции легких, лекарств для лечения больных коронавирусом и защитных средств.

Другая женщина распространяла фейк о всеобщем бесплатном тестировании населения и раздаче медицинских масок, объявленных Департаментом здравоохранения.

Действия женщин подпали под статью 173−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (распространение ложных слухов, которые сеют панику и могут привести к беспорядкам).

Постановлением Херсонского городского суда правонарушительницы вынуждены будут заплатить штрафы в размере 170 и 255 гривен.

Два подобных дела еще находятся на рассмотрении того же суда.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что киберспециалисты СБУ пресекли деятельность в Киеве пророссийской блогерши, которая на персональных страницах в сети размещала публикации с пропагандой сепаратизма, призывами к изменению границ территории Украины, а также распространяла фейки о коронавирусе. Также недавно в сети попало фейковое видео с сотнями могил, вырытых в Одессе якобы для жертв коронавируса.

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