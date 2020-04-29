Происшествия

"Ничего более безответственного я не видел": Госцентр занятости попал в крупный киберскандал

После того, как в Украине в период карантина упростили процедуру постановки безработных на учет в центрах занятости, электронные кабинеты для поиска работы сделали открытыми для всех.

Государственный центр занятости Украины разослал заявителям письмо с одинаковым паролем для входа в онлайн-кабинет — 12 345 678, логин — электронный адрес.

Авторы рассылки порекомендовал сменить пароль сразу же «для конфиденциальности поданной информации», но при этом список адресов в письме открыт — то есть любой получатель имеет доступ во все кабинеты заявителей, которые еще не поменяли пароль.

«Ничего более тупого и безответственного, чем выходка Державний центр Зайнятості, я, кажется, ещё не видел», — написал в Facebook пользватель Sean Brian Townsend.

Под постом появились такие комментарии:

Напомним, в начале апреля Государственная служба занятости упростила для безработных постановку на учет, предоставив возможность подать документы в центр занятости онлайн в период карантина. А после карантина в течение 10 рабочих дней нужно подать оригиналы.

Кроме того, на период карантина центры занятости будут начислять украинцам пособие с первого дня получения статуса безработного.













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