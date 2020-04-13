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Процедуру постановки на учет в центре занятости упростили: инструкция для оставшихся без работы
Государственная служба занятости разъяснила новые упрощенные правила подачи документов в центры занятости. Бланки заявлений — о предоставлении статуса безработного и назначении помощи по безработице можно скачать по ссылкам: https://is.gd/6wW4ph и https://is.gd/o8O5Cg.
Заявления можно отправить:
- в электронной форме — на е-mail центра занятости, где вам удобно регистрироваться;
- в бумажном виде — через ящик для корреспонденции непосредственно в центре занятости.
Если вы решили направить заявления по электронной почте, заполните заявления собственноручно по образцу и сфотографируйте/отсканируйте их. Далее пришлите на email центра занятости, где вы планируете находиться на учете. Важно! В теме письма укажите вашу фамилию, имя, отчество.
Электронные ящики центров занятости здесь: https://is.gd/5duk3J
Если вы решили подать заявления через ящик для корреспонденции в центре занятости:
- загрузите заявления, распечатайте и заполните их дома, сложите их в конверт или соедините в другой удобный способ;
- или заполните заявления непосредственно возле урны в центре занятости.
Напомним, согласно недавнему исследованию компании Factum Group Ukraine, четверо из десяти украинцев отмечают, что с начала карантина произошли негативные изменения в трудоустройстве: уменьшение зарплаты, неоплачиваемый отпуск или увольнение. 20% украинцев заявили, что были отправлены в отпуск без сохранения зарплаты, а еще 19% граждан говорят, что их заработная плата теперь меньше, чем была до введения карантинных мероприятий. При этом в большинстве случаев снижение зарплаты сопровождается уменьшением объема работы. Однако для 7% опрошенных объемы выполняемой работы остаются такими же, а зарплата все равно уменьшается. Подробнее читайте в статье «ФАКТОВ» «Количество безработных в Украине резко выросло: что будет дальше».
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