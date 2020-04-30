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"Доктор-миллионерша" из телевизора: у Малышевой нашли в США недвижимость на 11 млн долларов
В России разгорается скандал вокруг телеведущей Первого канала Еленой Малышевой, передачи которой иногда вызывают неоднозначную реакцию у зрителей.
Так, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального выпустил расследование о недвижимости телеведущей в США, на покупку которой она потратила ни много, ни мало, а 11 млн долларов, пишет «Стархит».
Речь идет об особняке россиянки в штате Нью-Джерси, который она купила вместе с мужем, а также двух квартирах в Нью-Йорке в доме на Парк Авеню.
Глава ФБК Алексей Навальный рассказал, что в 2016 году, согласно договору купли-продажи, супруги Елена и Игорь Малышевы приобрели дом площадью 1,1 тыс. квадратных метров, в котором 21 комната. Дом оборудован мраморным камином, обрамленным золотыми львами, ванная выполнена в стиле античных баней в древней Греции. Стоимость сделки составила 6,4 млн долларов.
Навальный публикует скриншоты документов, согласно которым, в октябре 2014 года юридическое лицо, зарегистрированное по адресу дома Малышевых в Нью-Джерси, приобрело две квартиры по 110 метров квадратных каждая в Нью-Йорке по адресу 52 Park Avenue, Ap 6. Общая стоимость апартаментов составила 4,2 млн долларов. В документе о сделке стоит подпись младшего сына Малышевых Василия. Каким образом произошла сделка, если дом в Нью-Джерси был куплен только в 2016 году, ФБК не уточняет.
В особняке проживает 32-летний сын Малышевой Юрий, он недавно окончил резидентуру в одном из госпиталей, работает в госпитале Нью-Йорка. ФБК обнаружили, что молодой человек периодически участвует в передаче матери в качестве актера, а сам ведет блог в Instagram, в котором на английском записывает видео о здравоохранении, по стилистике похожие на программу Малышевой. Например, на темы: «Как заниматься сексом во время коронавируса? Как заботиться о своей попе во время коронавируса?»
Навальный заявил, что Малышева стала героиней расследования, так как в ФБК считают, что телеведущая «ведет последовательную, осознанную кампанию по приуменьшению опасности коронавируса».
Как известно, Елена Малышева ведет передачи «Жить здорово» и «Здоровье» на Первом канале. Телеведущая владеет линейкой своего диетического питания и сетью клиник ее собственного имени, но ранее в интервью она говорила, что ее основной доход — зарплата на Первом канале. В прошлом году «Жить здорово» получила 57 млн рублей субсидий от Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям как «социально значимая». То есть, «заслуги» Малышевой приравниваются к «деяниям» других кремлевских пропагандистов — таких, как Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев и иже с ними.
Сама Малышева расследование Навального на момент публикации новости не прокомментировала.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией привели доказательства того, что пропагандист Путина Владимир Соловьев, имея две виллы в Италии, является резидентом этой страны и платит налоги не в бюджет России, за которую он так рьяно агитирует в телеэфире, а в итальянский.
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