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Смартфон упал в ванну с водой: в Москве девушка-выпускница погибла от удара током

2:11 30 апреля 2020 42
Смартфон в воде
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В российской столице Москве, где власти закрыли 30 станций метрополитена в связи с пандемией коронавируса, зафиксирован печальный факт смерти подростка, косвенной причиной которого стал мобильный телефон.

О случившейся трагедии рассказывает издание «Московский комсомолец».

Сообщается, что 18-летняя школьница решила зарядить телефон, пока принимала ванну.

К несчастью, она уронила подключенный к питанию гаджет в воду и скончалась от удара током. Тело девушки пролежало в пустой квартире около суток, так как родители школьницы были за городом.

Отец девушки нашел ее мертвой во вторник, 28 апреля.

К сожалению, подобные случаи не единичны даже в России. так, в ноябре 2019 года в якутском городе Ленск 14-летняя школьница умерла от удара током, взяв телефон с собой в ванную комнату.

Также сообщалось о жительнице Кирово-Чепецка (Кировская область), которая погибла из-за упавшего к ней в ванну во время купания мобильного телефона.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти от мобильного телефона, которая не была связана с приемом ванны. Так, в Казахстане, в селе Бастобе Каратальского района Алматинской области, 14-летняя девочка Абзалбек Алуа Асеткызы уснула ночью с включенным на зарядку мобильным телефоном. Под утро аккумуляторная батарея смартфона взорвалась. В результате полученных травм школьница погибла на месте.

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