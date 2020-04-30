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Смартфон упал в ванну с водой: в Москве девушка-выпускница погибла от удара током
В российской столице Москве, где власти закрыли 30 станций метрополитена в связи с пандемией коронавируса, зафиксирован печальный факт смерти подростка, косвенной причиной которого стал мобильный телефон.
О случившейся трагедии рассказывает издание «Московский комсомолец».
Сообщается, что 18-летняя школьница решила зарядить телефон, пока принимала ванну.
К несчастью, она уронила подключенный к питанию гаджет в воду и скончалась от удара током. Тело девушки пролежало в пустой квартире около суток, так как родители школьницы были за городом.
Отец девушки нашел ее мертвой во вторник, 28 апреля.
К сожалению, подобные случаи не единичны даже в России. так, в ноябре 2019 года в якутском городе Ленск 14-летняя школьница умерла от удара током, взяв телефон с собой в ванную комнату.
Также сообщалось о жительнице Кирово-Чепецка (Кировская область), которая погибла из-за упавшего к ней в ванну во время купания мобильного телефона.
Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти от мобильного телефона, которая не была связана с приемом ванны. Так, в Казахстане, в селе Бастобе Каратальского района Алматинской области, 14-летняя девочка Абзалбек Алуа Асеткызы уснула ночью с включенным на зарядку мобильным телефоном. Под утро аккумуляторная батарея смартфона взорвалась. В результате полученных травм школьница погибла на месте.
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