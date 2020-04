Хроники коронавируса: главные события в мире 26 апреля (обновляется)

Мир

В этом материале «ФАКТЫ» сообщают самые актуальные и интересные новости, связанные с коронавирусом, которые происходят 26 апреля в разных странах мира.

По состоянию на 12:15 во всем мире выявлено 2 миллиона 931 тысяча 787 случаев заражения коронавирусом. Скончались 203 тысячи 596 инфицированных. выздоровели 838 тысяч 853 пациента. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 20%.

Незавершенными или активными считаются случаи заражения, когда инфицированные находятся в больницах или самоизоляции. Сегодня, 26 апреля, пока зафиксировано 1 миллион 889 тысяч 308 активных случаев. Причем в критическом состоянии находятся 57 тысяч 835 больных. Это 3% от общего числа активных случаев.

В Украине утром 26 апреля были объявлены новые данные. В стране выявлено 8 617 инфицированных COVID-19. За сутки — 492 новых случаев. Скончались 209 больных. Выздоровели 840 пациентов. Среди бывших советских республик по числу зараженных коронавирусом Украина занимает третье место после России и Беларуси.

12:02

В России за последние сутки выявлено еще 6 361 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составляет теперь 80 тысяч 949 человек. Скончались 747 больных (плюс 66 за сутки). Выздоровели 6 767 пациентов. Активными остаются 73 тысячи 435 случаев. Проведено 2 миллиона 800 тысяч тестов.

Россия вплотную приблизилась к Китаю по количеству случаев заражения коронавирусом. В КНР выявлено 82 тысячи 827 инфицированных, но страна уже давно преодолела пик пандемии.

10:31

В Армении число инфицированных за сутки увеличилось на 69 человек и достигло 1 746. Скончались за время пандемии 28 больных. Выздоровели 833 человека. Активными остаются 885 случаев. Проведено 17 тысяч 932 теста.

10:03

Ведущий немецкий футбольный клуб мюнхенская «Бавария» за сутки продала 100 тысяч медицинских масок со своей символикой. Информация об акции появилась на официальном сайте «Баварии».

Все вырученные средства перечислят на счет благотворительной инициативы We Kick Corona, запущенной двумя игроками сборной Германии по футболу Йозуа Киммихом и Леоном Горецкой.

09:31

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд распорядился сократить длительность комендантского часа во всех регионах страны с 09:00 до 17:00 по местному времени. Такой режим будет действовать в период с 26 апреля по 13 мая. При этом в Мекке, которая является мировым центром паломничества мусульман сохраняется круглосуточный комендантский час. Отмечается, что решение короля очень важно для мусульман, у которых 24 апреля начался священный месяц Рамадан.

08:57

В Италии в мае откроются музеи. Также станет возможным посещение главных достопримечательностей страны. Об этом в интервью газете La Repubblica заявил министр по делам культуры Дарио Франческини. В первую очередь, речь идет об объектах под открытым небом, где возможно создать условия для безопасного посещения.

08:10

Власти Аргентины решили продлить истекавший 26 апреля режим общенационального карантина до 10 мая, сообщил офис президента страны Альберто Фернандеса. При этом Аргентина пострадала от пандемии менее других государств Южной Америки, включая Перу, Чили и Бразилию. В стране инфицированы 3 780 человек, скончались 185 больных с COVID-19.

07:11

В Москве с 26 апреля закрылись 30 станций метрополитена. Власти российской столицы утверждают, что решение принято в связи с «падением пассажиропотока». Как известно, в городе действует карантин. Появление на улице разрешено только при наличии специальных электронных (цифровых) пропусков.

В Москве инфицированы почти 40 тысяч человек. Это больше половины всех случаев в России. Скончались 404 пациента.

06:21

В Китае выявлено 11 новых случаях заражения коронавирусом, на один меньше, чем днем ранее. Уже несколько дней в стране нет ни одного случая с летальным исходом. Всего за время пандемии в Китае скончались 4 632 пациента с COVID-19.

Между тем многие страны открыто заявляют, что не верят этим официальным цифрам. Например, правительство Великобритании с 25 апреля перестало включать Китай в сравнительную статистику по пандемии в разных странах.

05:57

Звезды знаменитого театра Метрополитен-опера в Нью-Йорке дали виртуальный гала-концерт в режиме онлайн. Запись необычного представления будет доступна для просмотра 27 апреля с 01:30 по киевскому времени. В течение сегодняшнего дня «ФАКТЫ» дополнительно сообщать о том, где и как можно будет посмотреть или послушать этот гала-концерт.

«Театр в настоящее время закрыт. Поэтому мы хотим таким образом порадовать наших фанатов по всему миру», — сказал генеральный директор Питер Гелб.

Ранее состоялся небывалый восьмичасовой концерт-марафон с участием десятков звезд рок-и поп-музыки, а также джаза. Он назывался One World: Together At Home.

05:12

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман подал заявление об отставке. Он обратился к исполняющему обязанности премьер-министра Биньямину Нетаньяху с просьбой о переводе на пост министра строительства и жилищного хозяйства. Известно, что у Лицмана был выявлен коронавирус. Министра при этом резко критиковали за политику его ведомства во время пандемии.

В Израиле инфицированы 15 тысяч 398 человек (плюс 100 за сутки). Скончались 199 больных. Выздоровели 6 602 пациента. Активными остаются 8 597 случаев. Проведено 302 тысячи 692 теста.

04:21

Автомобильный концерн Daimler AG с 27 апреля вновь приступит к выпуску автомобилей. Заработают заводы, расположенные в Германии в городах Зиндельфинген и Бремен. Здесь выпускаются автомобили класса E и S. Руководство Mercedes уже заявило, что намерно снабжать системы очистки воздуха в ряде своих моделей новыми фильтрами, которые будут обеспечивать защиту водителя и пассажиров от вирусов и бактерий.

Агентство Bloomberg сообщает, что возвращается к работе в ближайшее время и завод по сборке электромобилей Tesla, расположенный близ Сан-Франциско, штат Калифорния. Илон Маск планирует запустить производство с 4 мая. Пауза продолжается с 24 марта.

03:56

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что 28 апреля представит парламенту республики план правительства по выходу из локдауна. После этого состоятся дебаты и голосование по проекту. Известно, что план предусматривает 17 приоритетных пунктов, среди которых — открытие школ, возобновление регулярной работы общественного транспорта, заготовка в достаточном количестве защитных масок и санитайзеров.

Карантин во Франции введен с 17 марта. Местные СМИ предполагают, что правительство отменит ограничения 11 мая. В стране инфицированы 161 тысяча 488 человек. Скончались 22 тысячи 614 больных. Выздоровели 44 тысячи 594 пациента. Активными остаются 94 тысячи 280 случаев. Проведено 463 тысячи 662 теста.

03:12

Президент США Дональд Трамп предупредил, что может отказаться от специальных ежедневных брифингов в Белом доме, посвященных ситуации с распространением коронавируса в стране. Об этом он заявил в Twitter. Трамп раскритиковал журналистов, которые, по его мнению, «задают только враждебные вопросы и затем отказываются предоставлять точную информацию о фактах, а также правдивые сведения». Как видим, давняя война президента и СМИ разгорелась во время пандемии с новой силой.

02:14

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально подтвердил, что приступит к выполнению своих обязанностей после выздоровления от COVID-19 27 апреля. По всей видимости, в этот день он вернется на Даунинг-стрит, 10 из загородной резиденции Чекерс, где находится с момента выписки из лондонской больницы Святого Фомы.

01:23

Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) объявила о приостановке до 10 мая национального чемпионата, а также всех турниров, проводимых под ее эгидой. Это делается в рамках решения республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса. При этом, по официальным данным, в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения. Вместе с тем в различных СМИ уже третий день циркулирует информация о резком росте смертности от пневмонии в республике. Накануне власти страны объявили о внеочередных каникулах в школах.

Таджикистан был одной из немногих стран в мире, где еще продолжались официальные турниры по футболу. На сегодняшний день футбольные чемпионаты проводятся в Беларуси, Туркмении, Никарагуа и Бурунди.

00:35

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о возможном смягчении со 2 мая жестких карантинных мер в стране. Будут разрешены занятия спортом на природе, а также прогулки вдвоем для проживающих в одном домохозяйстве. Жесткий локдаун в стране продолжается с 14 марта. Жителям разрешено покидать свои дома только для посещения врача и похода в продуктовый магазин.

В Испании инфицированы 223 тысячи 759 человек. Она занимает по этому показателю первое место в Европе и второе в мире. Скончались 22 тысячи 902 больных. Выздоровели 95 тысяч 708 пациентов. Активными остаются 105 тысяч 149 случаев. Проведено 930 тысяч 230 тестов.

В обзоре за 25 апреля «ФАКТЫ» сообщали о том, что число умерших от коронавируса во всем мире пересекло отметку в 200 тысяч человек. Великобритания вошла в группу стран, где количество смертей от COVID-19 превышает 20 тысяч. Кроме того, в материале была дана показательная статистика по разным странам мира, а также названы различные подходы борьбы с пандемией.

