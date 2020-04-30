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Голая в "коронавирусном" плаще: Глюк’oZa порадовала фанатов пикантным фото
Любящая будоражить своими снимками поклонников-мальчиков и фанатов-мужчин певица Глюк’oZa находится на самоизоляции с семьей — мужем Александром Чистяковым и дочками Верой и Лидой.
За месяц вынужденного пребывания дома артистка, похоже, начала испытывать хандру, поэтому решила «взбодриться» и опубликовала пикантное фото, на котором стоит в чем мать родила, набросив лишь сверху прозрачный плащ.
Свое фото певица сопроводила значками дождя, зонтиками и и смайликами: дескать, какая ужасная погода, даже я вынуждена ходить такая вот в плаще.
Хотя, возможно, другой посыл был таким: сейчас все носят защитную одежду в связи с пандемией, и я решила защититься.
При этом звезда сменила цвет волос, которые заметно отрасли — теперь у блондинки русые локоны.
Поклонники пришли в восторг от нового «горячего» образа своей любимицы.
«Глю, сними пакет, пожалуйста», «Все бы девушки так ходили», «Наташа с каждым часом краше», «Желанная женщина», «Идеальная», «Безупречная фигура», «Правильно, когда тяжело на душе и в одежде, надо все лишнее сбросить», «Да итак сняла с себя все лишнее», «Волшебная красота», «Сними плащ, пожалуйста», «Я даже дышать перестала, глядя на нее», «Красотка», «Наташа, все хорошеешь», «Богиня», «Годы идут, а ты становишься все сексуальнее и сексуальнее», — пишут фанаты.
Конечно, не обошлось без вечных критиканов — «Все оголяются… Ничего нового», «Бедная, опять ей тяжело в одежде», «Сказать нечего… Ух», но их количество была в разы меньше.
Напомним, что Глюкоза, более 10 лет счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Супруги воспитывают дочерей Веру и Лиду. За жизнью 33-летней певицы в соцсетях следят более двух миллионов подписчиков.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 33-летняя артистка вместе с Ургантом поддержали популярный флешмоб с подушками #pillowchallenge. Фото голых звезд в нарядах из подушек появилось на странице шоу «Вечерний Ургант» в Instagram.
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