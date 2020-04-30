"Фактически несчастный случай": звезда "Сватов" Федор Добронравов остался без работы

Шоу-бизнес

Сыгравший одну из главных ролей в сериале «Сваты», который должен был появиться на экранах до конца года популярный российский актер-крымнашист Федор Добронравов остался без работы из-за эпидемии коронавируса.

Об этом пишет «Телепрограмма.про».

«Это же фактически несчастный случай, который нельзя ни обсуждать, ни предугадать. Сейчас все мои проекты заморожены», — цитирует издание артиста.

По словам Добронравова, ему впервые приходится сталкиваться с подобной ситуацией, поскольку даже в самый трудный период, в 90-е он имел работу. Тогда Федор Добронравов трудился в театре под названием «Сатирикон», и хотя денег практически не платили, артисты трудились на одном энтузиазме. К сожалению, в нынешней ситуации у людей нет возможности посещать театры и другие общественные места.

Сам Федор считает, что самое главное, что он — жив, а остальное со временем наладится.

Стоит напомнить, что съемки 7-го сезона «Сватов» из-за карантина приостановили. К проекту должны были вернуться в июле, но если режим самоизоляции продлят, работу над картиной снова перенесут на неопределенный срок.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что застой наблюдается в работе не у всех актеров. К примеру, Кристина Асмус продолжает работать, снимаясь в сериале в формате скринлайф. Недавно она даже показала процесс родов в ванной, пытаясь таким образом еще и убедить публику, что не беременна.

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