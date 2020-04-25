Шоу-бизнес

Карантин дает о себе знать: Асмус с криками и стонами изобразила роды в ванной (видео)

32-летняя жена комика Гарика Харламова, актриса театра и кино Кристина Асмус продолжает шокировать публику темой беременности. В этот раз ее потуги зашли еще дальше — она решила показать «роды» в собственной ванной.

Сценка стала продолжением недавней публикации Асмус, в которой актриса продемонстрировала перед подписчиками основательно беременный живот.

Тогда, напомним, фанаты всерьез решили, что красотка тщательно скрывала интересное положение, и захотела сделать признание в преддверии родов… На женщину посыпались поздравления, предложения сняться в рекламе товаров для будущих мам и т. д.

Хотя Кристина честно указала, что это просто новая роль.

«Обиженная» невнимательностью поклонников, Асмус решила открытым текстом обратиться ко всем, кто не дочитал ее прошлый пост до конца.

Для этого она опубликовала видео, где в образе изможденной роженицы усердно изображает процесс деторождения, а напоследок восстанавливает силы при помощи внушительной морковки…

Роль младенца при этом исполняла мягкая игрушка странного вида.

«Господа, я НЕ беременна! Спасибо, конечно, за ваши искренние поздравления. Мне, правда, очень приятно. Но перестаньте, пожалуйста, гадать пол, спрашивать, как оно проходит во второй раз и предлагать роды по бартеру. Я играю беременную в новом онлайн-сериале „Беезумие“ на КиноПоиск HD. Внимание! Юмор, мат, трэш и жёсткая самоирония. Можно выбрать аудиодорожку с запикиваниями, но я не советую!» — говорит на видео Кристина.

Часть фанатов не могли не нарадоваться остроумию и изобретательности своей любимицы, о чем написали в комментариях.

В то же время части пользователей подобный «юмор» показался странным.

«Вот как у тебя чердак едет…», «Похоже, тебя накрыло», «Карантин даёт о себе знать», «Совсем не смешно, Боже», «…тая стала… А так нравилась раньше», — пишут они с сожалением.

Тем не менее, пост набрал уже больше семисот тысяч просмотров, поэтому, похоже, задача, которую ставила актриса постом — реклама нового сериала со своим участием — выполнена.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кристина Асмус совершенно спокойно прореагировала на то, как украинская певица Maruv унизила ее мужа Гарика Харламова в присутствии супруги.

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