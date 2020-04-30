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"Щас спою": многоголосый хор огромных выдр попал на видео
Когда речь заходит о выдрах, многие любители природы обычно представляют себе игривых и пушистых европейских речных выдр, которые часто любят кататься на пузе.
Однако в бассейне Амазонки в Южной Америке водятся выдры гораздо более суровые — бразильские, или гигантские выдры (Pteronura brasiliensis). Они тоже относятся к семейству куньих, но своими размерами, внушительной внешностью и агрессивным нравом превосходят всех остальных выдр, пишет National Geographic.
Длина тела бразильских выдр достигает двух метров (70 см из которых приходятся на мощный хвост), шерсть у них не такая густая и пушистая, как у обыкновенных речных выдр. Они живут сплоченными группами и занимают постоянную территорию, которую охраняют от чужаков с особой бдительностью и воинственностью. Питаются эти гиганты в основном рыбой, но не брезгуют змеями, заплывшими в их водоем, иногда лакомятся птичьими яйцами и птицами.
Ранее ученым было известно, что все выдры участвуют в совместной групповой деятельности и выполняют различные социальные роли. Но, как показали недавние наблюдения за этими животными, у них есть еще и «совместные хобби»: они любят петь, выполняя различные социальные роли.
Ученые записали и проанализировали «вокальные композиции» гигантских выдр, взрослых и детенышей, в естественной природе и в условиях содержания в неволе.
Выяснилось, что эти крупные куньи имеют довольно обширный вокальный репертуар: 22 различных типа вокализаций у взрослых особей, и 11 — у новорожденных. Судя по всему, у каждой семьи выдр — свой собственный звуковой «почерк».
Среди многообразия звуков, с помощью которых общаются бразильские выдры, можно выделить «гавканья» или шумные фырканья, которым они показывают свой интерес и возбуждение, а также предупреждают об опасности. С чужаками у них разговор короткий: они могут запугивать их резким криком и низким рычанием, а вот внутри группы выдры часто воркуют и урчат друг с другом. Также они умеют свистеть и скрипеть, ныть и натурально вопить, участвуя в играх друг с другом.
А еще эти выдры поразительно разговорчивы и голосят на множество ладов.
Ранее «ФАКТЫ» писали о другой социальной роли выдр: оказалось, что они любят устраивать «битвы стенка на стенку», пытаясь отвоевать территории для своей стаи.
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