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Украина

Дожди, грозы и жара: синоптики уточнили прогноз на длинные выходные

7:11 30 апреля 2020 155
Киев
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Дожди с грозами, которые придут на территорию Украины в последний день апреля, продолжатся и весь длинный первый майский уик-энд.

В пятницу, 1 мая, грозовые дожди ожидаются во всех регионах, кроме юга, ветер — около 10 метров в секунду. Днем на западе страны — плюс 17−19, на юге и востоке воздух прогреется до 24−26 градусов, в центре ожидается плюс 23.

В субботу, 2 мая, грозовые дожди накроют почти всю территорию Украины, кроме восточных областей и Крыма, на западе страны ожидаются небольшие осадки, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в западных областях — плюс 18−19 градусов, на севере страны — 21−23, а в восточных областях — до 26 градусов тепла.

В воскресенье, 3 мая, дожди с грозами ожидаются по всей территории страны, кроме восточных, Харьковской и Сумской областей. Скорость ветра — около 10 метров в секунду. В западных регионах Украины днем будет до 18 градусов, на юге и востоке столбики термометров поднимутся до отметок 22−23 градуса.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач рассказал о том, что лето в Украине будет жарким, но с дождями и градом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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