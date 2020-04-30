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Умер знаменитый экс-футболист сборной Англии (фото)
В возрасте 72 лет скоропостижно скончался бывший футболист «Лидса» и сборной Англии Тревор Черри, который пережил умершего от коронавируса своего легендарного одноклубника Нормана Хантера всего на две недели.
«Лидс» глубоко потрясен и опечален известием о том, что легендарный Тревор Черри скоропостижно и неожиданно скончался в возрасте 72 лет", — говорится в заявлении английского клуба.
Отметим, что Черри провел за «Лидс» 486 матчей во всех турнирах. Тревор присоединился к команде знаменитого тренера Дона Реви в 1972 году. В своем первом полноценном сезоне в 1973-м он помог «Лидсу» добраться до финалов Кубка европейских чемпионов (тогда трофей добыла «Бавария», уступившая позже в дуэлях за Суперкубок Европы киевскому «Динамо») и Кубка Англии.
Тревор Черри против легендарного Йохана Кройффа в полуфинале Кубка европейских чемпионов 1975 года «Лидс» — «Барселона»
В сезоне-1973/1974 Черри стал чемпионом Англии. Кроме «Лидса», Тревор выступал за «Хаддерсфилд» и «Брэдфорд Сити», а также провел 27 матчей (один — с капитанской повязкой) за сборную Англии. В качестве тренера он работал в «Брэдфорд Сити».
У Тревора Черри остались жена Сью, сыновья Даррен и Ян, дочь Даниэль и пять внуков.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ушел из жизни знаменитый экс-футболист «Ливерпуля» Майкл Робинсон.
Фото Getty Images, РА
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