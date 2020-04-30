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В Нью-Йорке обнаружены грузовики с десятками разлагающихся тел

9:17 30 апреля 2020 289
Вход в похоронное бюро
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Десятки разлагающихся тел были обнаружены в двух грузовиках, припаркованных рядом с похоронным бюро в нью-йоркском районе Бруклин. Как сообщает газета New York Times, полицию вызвали люди, живущие по соседству, пожаловавшись на ужасный запах. По некоторым данным похоронное бюро использовало грузовики для хранения тел после поломки морозильной камеры. И что трупы, общее число которых достигало сотни, накапливались неделями. Сотрудники похоронного бюро заявили полиции, что эти тела должны были отправиться на кремацию, но никто из родственников за ними не пришел.

Пока не известно, все ли эти люди умерли от коронавируса. В настоящее время городские похоронные бюро, морги, крематории и кладбища испытывают большую нагрузку в связи ростом количества смертей из-за COVID-19. В Нью-Йорке от коронавируса скончались уже более 14 тысяч человек.

Американские СМИ сообщали, что умерших от коронавируса малоимущих и бездомных жителей Нью-Йорка хоронят в братских могилах на острове Харт.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что более 1 миллиона человек в мире смогли побороть коронавирус.

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