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Более 1 миллиона человек в мире смогли побороть коронавирус
В мире, где по состоянию на 30 апреля зарегистрировано более 3 миллионов случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона людей излечились от этого страшного недуга. Такие данные приведены на сайте Worldometers.
Так в США выздоровели 147 тысяч человек, в Испании — 132 тысячи, в Германии — 120 тысяч, в Китае — 77 тысяч, в Иране — 73 тысячи, в Италии — свыше 71 тысячи.
С начала пандемии от коронавирус умерли более 228 тысяч людей.
Напомним, за сутки 29 апреля в мире подтвердили еще около 70 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
По данным на утро 29 апреля, в Украине подтверждены 9866 случаев COVID-19. 250 человек умерли и 1103 выздоровели.
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