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В Харькове голая женщина носила в пакете отрезанную голову: первые детали и фото жуткого происшествия
В Харькове полицейские задержали на улице голую женщину, у которой был пакет с отрезанной женской головой. Ранее в Одессе задержали голого мужчину с ножом.
Как сообщает NewsRoom, женщину, которая бросалась на харьковских правоохранителей с заточкой, задержали в районе Залютино.
Источники издания в правоохранительных органах сообщили, что на момент задержания полицейские не знали, что находится в пакете у женщины.
Позже в полиции сообщили, что задержанная отказалась общаться с правоохранителями. «30 апреля в 8:25 из службы „102“ в Дергачевский отдел полиции поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 11-летней племянницы. Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью», — сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Фото и видео с места ЧП в сеть выложил «ХС Харьков».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе полицейские задержали неадеквата, который зимой полуголым бегал по улицам и угрожал прохожим ножницами.
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В Харькове голая женщина носила в пакете отрезанную голову: первые детали и фото жуткого происшествия
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