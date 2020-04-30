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«Была адекватная»: соседи рассказали о женщине, которая разгуливала по Харькову с отрезанной головой дочери (видео)
Женщина, которая разгуливала по Харькову с отрезанной головой дочери в пакете, жила в селе Подворки. По словам соседей, девочка всегда хорошо выглядела, была веселой и приветливой.
Дядя убитой девочки рассказал, что мать и дочь жили бедно, но женщина постоянно работала, девочка ходила в школу. Он и обратился в полицию с заявлением об убийстве.
Эту же информацию подтверждают и соседи, которые не могут оправиться от шока из-за произошедшего.
Дом, в котором разыгралась трагедия.
Напомним, сегодня утром полицейские задержали голую женщину в Харькове в районе Залютино. У нее был пакет с отрезанной головой дочери. Во время задержания женщина бросалась на копов с заточкой.
«ФАКТЫ» сообщали о смерти двухлетнего мальчика в Днепропетровской области, которого зверски избила собственная мать. А на Харьковщине посадили за решетку родителей, которые истязали и убили свою трехлетнюю дочь.
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В Харькове голая женщина носила в пакете отрезанную голову: первые детали и фото жуткого происшествия
«Была адекватная»: соседи рассказали о женщине, которая разгуливала по Харькову с отрезанной головой дочери (видео)
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!