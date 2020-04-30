26.94 / 27.18 29.02 / 29.42
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

«Была адекватная»: соседи рассказали о женщине, которая разгуливала по Харькову с отрезанной головой дочери (видео)

11:14 30 апреля 2020 1783
задержание в Харькове
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Женщина, которая разгуливала по Харькову с отрезанной головой дочери в пакете, жила в селе Подворки. По словам соседей, девочка всегда хорошо выглядела, была веселой и приветливой.

Дядя убитой девочки рассказал, что мать и дочь жили бедно, но женщина постоянно работала, девочка ходила в школу. Он и обратился в полицию с заявлением об убийстве.

Эту же информацию подтверждают и соседи, которые не могут оправиться от шока из-за произошедшего.

Дом, в котором разыгралась трагедия.

 

 

 

Напомним, сегодня утром полицейские задержали голую женщину в Харькове в районе Залютино. У нее был пакет с отрезанной головой дочери. Во время задержания женщина бросалась на копов с заточкой.

«ФАКТЫ» сообщали о смерти двухлетнего мальчика в Днепропетровской области, которого зверски избила собственная мать. А на Харьковщине посадили за решетку родителей, которые истязали и убили свою трехлетнюю дочь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В Харькове задержали голую женщину

В Харькове голая женщина носила в пакете отрезанную голову: первые детали и фото жуткого происшествия

пункт пропуска на Донбассе

Германия просит Украину возобновить работу КПП на Донбассе

задержание в Харькове

«Была адекватная»: соседи рассказали о женщине, которая разгуливала по Харькову с отрезанной головой дочери (видео)

Вход в похоронное бюро

В Нью-Йорке обнаружены грузовики с десятками разлагающихся тел

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер