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- 11:33 Украинцам разрешили самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплаты: что важно знать
Украинцам разрешили самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплаты: что важно знать
После введения в Украине международного номера банковского счета (IBAN) работник сам сможет выбрать банк и оформить там карточку, на которую работодатель будет перечислять его заработную плату — эта норма заработает с 1 января 2021 года.
Как сообщают в Нацбанке Украины, такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником о праве работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы.
«Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширение спектра банковских услуг», — прокомментировал нововведения заместитель главы Национального банка Сергей Холод.
Эксклюзивный материал о том, что это за международный стандарт и чем переход на него обернется для миллионов украинцев, читайте на сайте «ФАКТОВ». .
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