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Изменились номера банковских счетов всех украинцев: что это значит

С понедельника, 13 января, в Украине полноценно начал действовать новый стандарт банковских счетов. Как заявили в Нацбанке Украины, к этой дате абсолютно все банки обязаны были перевести счета своих клиентов, как юридических, так и физических лиц, на новый международный стандарт. Каждый клиент банка должен быть проинформирован о смене формата его банковского счета.

Теперь банковские счета украинцев отвечают международному стандарту

Напомним, что это за международный стандарт и чем переход на него обернется для миллионов украинцев. Аббревиатура IBAN обозначает International Bank Account Number и переводится с английского как «международный номер банковского счета». Основой системы стали разработки Международной организации по стандартизации совместно с Европейским комитетом банковских стандартов. Уже 46 стран перешли на данную систему идентификации. В частности, это стандартная система банковского счета в государствах Евросоюза. Каждая страна самостоятельно устанавливает структуру номера счета IBAN — по стандарту ISO 13 616.

Для Украины номера счетов IBAN состоят из 29 буквенно-цифровых символов. Они условно разделяются на две группы. Первые 10 знаков — код страны, контрольное число и код банка. В частности, первые две буквы UA указывают на код страны, в данном случае это Украина. Следующие за кодом страны два символа контрольные, они предназначены для проверки достоверности счета и защищают информацию от ошибок при внесении данных. Следующие шесть цифр — код МФО банка.

Вторая группа символов, состоящая из 19 знаков, — непосредственно номер счета клиента банка. Причем первые в этой группе четыре нуля, как правило, дополняют IBAN до 29 знаков. А последние 15 символов являются непосредственно номером счета клиента.

Как ранее сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Александр Яблунивский, в течение переходного периода, который действовал до 13 января 2010 года, банки должны были выполнить следующее:

* сформировать новый номер банковского счета (IBAN) для новых счетов в соответствии с требованиями стандарта ISO 13 616; * самостоятельно изменить номера действующих счетов клиентов в соответствии с требованиями стандарта IBAN; * обеспечить информирование клиентов об изменении счетов, при этом вносить изменения в ранее заключенные и действующие договоры не требуется; * сообщить в Государственную фискальную службу об измененных и закрытых счетах своих клиентов.

Украинцам не нужно подавать никаких документов для смены банковского счета

А что нужно знать простым украинцам о переходе на новый банковский стандарт счетов?

«Все украинские коммерческие банки должны сообщить своим клиентам новые правила заполнения платежных документов — как указывать платежные реквизиты, — рассказал «ФАКТАМ» управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий. — Другими словами, присвоить клиентам счета согласно данному стандарту. В свою очередь, банки сами должны привести свои программные системы в соответствие с данным стандартом и внести необходимые изменения.

В любом случае клиентам не следует беспокоиться по поводу новой системы стандартизации банковских реквизитов, так как все технические вопросы решаются самими банками. Поэтому для банковских клиентов — частных лиц, новшества не будут сколько-нибудь заметными, ведь им не нужно ничего переоформлять. Со временем мы все привыкнем к международному стандарту счетов и всем будут понятны по номеру счета как минимум коды стран, обозначенных в первых двух символах IBAN. Это станет таким же привычным и узнаваемым, как буквенная аббревиатура страны.

Хочу подчеркнуть, что процедура перехода на новый международный стандарт счетов является техническим вопросом банков, в задачу которых входит максимально комфортный переход для клиентов. Банкам лишь необходимо их должным образом информировать. Никаких документов для смены счета клиентам подавать не нужно.

Также важно понимать, что если речь идет о юридических договорах, коммерческих контрактах, то вносить изменения в действующие документы вследствие смены стандарта счета не нужно. Юридическая сила всех заключенных договоров никак не меняется с введением нового стандарта банковских счетов. Просто новые контракты будут заключаться с учетом этого стандарта. Партнеры могут информировать друг друга о смене счетов и новой форме записи счетов.

Однако ввиду того, что перевод счетов на новый стандарт будет происходить автоматически, согласно установленному алгоритму, банк всегда сможет определить, какому клиенту предназначался тот или иной платеж. Это означает, что деньги клиентов не потеряются, даже если они будут отправлены по старому стандарту. А после 12 января 2020 года платежи с указанием реквизитов по старому стандарту банки просто не примут, поэтому проблем и путаницы быть не должно", — отметил Невмержицкий.

Стоит отметить, что по мнению экспертов, в нынешнем году коммерческие банки могут существенно снизить процентные ставки по банковским кредитам. Ранее свою учетную ставку уже уменьшил Национальный банк Украины.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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