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Не была пристегнута: в страшной аварии в Мукачево погибла молодая девушка (фото, видео)
Ночью в четверг, 30 апреля, в Мукачево произошло ДТП, в котором погибла 20-летняя девушка. Двумя днями раньше в Киеве в ДТП погибла 50-летняя женщина.
Авария случилась на углу улиц Мира и И. Стуса. Автомобиль марки Skoda на большой скорости ударился в бетонную преграду кругового движения. Девушка, которая сидела на пассажирском сидении и не была пристегнута ремнем безопасности, умерла в карете скорой помощи.
За рулем Skoda находился молодой водитель, который тоже пренебрег ремнями безопасности. Его с травмами госпитализировали. Врачи диагностировали у 22-летнего мукачевца политравму, черепно-мозговую травму, ушиб шейно-спинального отдела позвоночника, рану головы, тупую травму живота и грудной клетки, травмы обеих нижних конечностей и травматический шок, пишет Mukachevo.net.
Командир батальона патрульной полиции Украины Евгений Зборовский написал в Facebook эмоциональный пост о ремнях безопасности, отметив, что они являются прямым признаком интеллекта водителя и пассажиров.
«Применение ремней безопасности снижает риск гибели водителя от лобового столкновения в 2,3 раза, от бокового — в 1,8 раза, а при опрокидывании авто — в 5 раз», — пишет полицейский и объясняет происхождение мифов, связанных с ограничениями.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Киеве, где на бульваре Дружбы Народов столкнулись сразу семь автомобилей.
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