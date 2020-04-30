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Происшествия

Пьяный пациент избил фельдшера прямо в "скорой" на Луганщине

12:23 30 апреля 2020 33
Кулак
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Луганской области пьяный мужчина с кулаками набросился на фельдшера скорой помощи, которая пыталась оказать ему экстренную помощь. Ранее в Харькове пьяный мужчина напал на бригаду «скорой», которая приехала по вызову к его заболевшему ребенку.

Как сообщает начальник отдела по связям с общественностью полиции Луганщины Татьяна Погукай, о ЧП с медиком в Северодонецке правоохранителям сообщили свидетели инцидента. Они рассказали, что мужчина бьет медика прямо в карете скорой помощи.

Полицейские установили, что на 19-летнюю девушку напал 54-летний местный житель, который был пьян. Фельдшер сейчас находится на лечении, после которого по результатам судебно-медицинской экспертизы определят правовую квалификацию действий подозреваемого.

Пока полиция открыла уголовное производство по ст. 125 УК Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепропетровской области пьяная женщина, дважды вызывавшая «скорую» из-за «головной боли», ударила в висок фельдшера — 24-летняя медик попала в больницу с черепно-мозговой травмой.

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