Общество и люди

Синоптик рассказала, какой будет погода в первый день мая

В четверг, 30 апреля, прямо над Киевом «обосновался» центр циклона, который принесет дожди и грозы на значительную территорию Украины, а в пятницу, 1 мая, кратковременные дожди с локальными грозами вероятные в Закарпатье, на Львовщине, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, также дожди пройдут местами в центральных областях, на Сумщине, Харьковщине и Полтавщине. На остальной территории — без существенных осадков.

1 мая в западных и северных областях ожидается снижение температуры воздуха до + 15 + 20 градусов, а в большинстве центральных областей, на юге и востоке Украины будет значительно теплее — до + 20 + 24 градуса. В Одесской области и на побережьях морей — местами + 13 + 16 градусов, а в Луганской области — до +26 градусов.

«В Киеве май начнется небольшим снижением температуры воздуха — 1 мая днем ​​ожидается около +17 градусов, осадки маловероятны. В субботу, 2 мая, в Киеве снова потеплеет, а вот во вторник, 5 мая, ощутимо похолодает», — прогнозирует Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что в Украине будет тепло до начала второй декады мая, а потом температура снизится из-за дождей.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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