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В Украине назвали сроки начала промышленного производства знаменитого комплекса "Нептун"
Завершение всех этапов испытаний нового ракетного комплекса «Нептун» запланировано на первый квартал 2020 года. Об этом в Киеве на выставке «Оружие и безопасность 2019» заявил генеральный конструктор КБ «Луч» Олег Коростылев.
Как сообщает «Украинский милитаристский портал», генеральный конструктор рассказал, что сейчас происходит согласование финансирования программы на следующий год, по результатам которой, кроме завершения испытаний, должен состояться государственный оборонный заказ на дивизион РК-360 МЦ «Нептун».
В состав дивизиона входят: 6 унифицированных пусковых установок УСПУ-360, 6 транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360, 6 транспортных машин ТМ-360, подвижной командный пункт дивизиона РКП-360
На вооружении дивизиона также находится 72 ракеты Р-360, по четыре в пусковой установке, транспортно-заряжающий машине и столько же на транспортной машине.
Ракета Р-360 способна поражать боевые корабли, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов. Запускать ее можно в простых и сложных метеоусловиях в любое время года и суток, невзирая на огонь и противника.
Отметим, в выставке «Оружие и безопасность» в Киеве принимают участие 16 стран. Это США, Польша, Дания, Финляндия, Бельгия, Беларусь, Австрия, Чехия, Турция, Германия, Италия, Латвия, Хорватия, Израиль, Китай, Казахстан.
Среди украинских участников — 36 предприятий ГК «Укроборонпром», 23 предприятия ОО «Лига оборонных предприятий Украины», 2 предприятия Государственного космического агентства Украины и еще более 130 других государственных и частных предприятий.
Напомним, весной в Одесской области прошли заводские испытания крылатой ракеты «Нептун». Украина вошла в число шести стран мира, имеющих полный цикл производства комплексов крылатых ракет.
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