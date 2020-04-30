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К этому вопросу могут и не вернуться: Рада не будет рассматривать назначение Саакашвили
В четверг, 30 апреля, Верховная Рада на внеочередном заседании не будет рассматривать назначение бывшего президента Грузии и экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили вице-премьером. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила заместитель главы фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.
«Да, действительно, сегодня мы не будем рассматривать никаких кадровых вопросов, в том числе кадрового вопроса по вице-премьер-министру по вопросам реформ, кандидатуру которого мы обсуждали — Михеила Саакашвили. Действительно, нет голосов пока под его кандидатуру», — сказала Кравчук.
По ее словам, Верховная Рада, вероятно, в дальнейшем не станет возвращаться к этому кадровому вопросу.
Ранее сообщалось, что Саакашвили могут предложить должность в Национальном совете реформ.
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