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Политика

К этому вопросу могут и не вернуться: Рада не будет рассматривать назначение Саакашвили

14:09 30 апреля 2020 50
Михеил Саакашвили
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 30 апреля, Верховная Рада на внеочередном заседании не будет рассматривать назначение бывшего президента Грузии и экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили вице-премьером. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила заместитель главы фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Да, действительно, сегодня мы не будем рассматривать никаких кадровых вопросов, в том числе кадрового вопроса по вице-премьер-министру по вопросам реформ, кандидатуру которого мы обсуждали — Михеила Саакашвили. Действительно, нет голосов пока под его кандидатуру», — сказала Кравчук.

По ее словам, Верховная Рада, вероятно, в дальнейшем не станет возвращаться к этому кадровому вопросу.

Ранее сообщалось, что Саакашвили могут предложить должность в Национальном совете реформ.

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