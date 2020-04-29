Саакашвили предложили новую должность: СМИ раскрыли детали

Украина

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, чье возможное назначение вице-премьером вызвало бурную отрицательную реакцию у грузинского руководства, не будет назначен в правительство, а может войти в Национальный совет реформ.

Об этом сообщает издание «НВ» со ссылкой на несколько источников во фракции партии «Слуга народа». Национальный совет реформ — консультативно-совещательный орган, учрежденный при президенте Украины, который занимается вопросами стратегического планирования реформ и их реализации.

В руководстве фракции изданию также сообщили, что перед заседанием парламента, которое запланировано на 30 апреля, «слуги народа» не будут собираться. «Соответственно не будет встречи и с Зеленским. А без него во фракции не соберется голосов под назначение Миши», — добавил источник.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что в команде Зеленского «хватает людей для проведения реформ» и отмечал, что не уверен, что поддержит назначение Саакашвили вице-премьером.

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