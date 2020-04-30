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В Харькове неизвестные похитили базу данных пациентов областной инфекционной больницы

16:54 30 апреля 2020 75
Больница
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Харькове злоумышленники украли ноутбук с базой данных пациентов областной инфекционной больницы. В нее, в частности, госпитализируют инфицированных коронавирусом. Ранее в этом городе преступники взорвали банкомат.

Как сообщают «Новости Харькова», неизвестные лица открыли замок в кабинете врача и похитили ноутбук. В нем хранилась обширная база данных пациентов больницы.

По информации АТН, главный врач «инфекционки» Павел Нартов подтвердил эту информацию. Он отметил, что базу долго собирали врачи. Также украли деньги одного из сотрудников.

«Данная база очень важна в лечении и диагностике заболеваний», — сказал Нартов.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области решили привлекать к ответственности священнослужителей, которые нарушают карантинные ограничения.

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