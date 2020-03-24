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Украина

Больше 10 не собираться: на Харьковщине полиция будет контролировать церковные богослужения

20:02 24 марта 2020 61
Православный храм
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Харьковской области случаются нарушения карантина в местных церквях. Об этом председатель ХОГА Алексей Кучер во вторник, 24 марта, заявил на встрече с духовенством, которая прошла в облгосадминистрации.

Как сообщает пресс-служба ХОГА, факты нарушений привел начальник ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области Валерий Сокуренко. По его словам, недавно большое число людей было зафиксировано в церкви на территории Московского района города Харьков.

«Такого точно не должно быть, и за такое мы будем составлять админпротоколы. Мы вынуждены это делать, и мы будем это делать. Я не говорю об уголовной ответственности, но об административной говорю уже сейчас», — заявил Валерий Сокуренко.

Алексей Кучер призвал всех глав конфессий позаботиться о здоровье своих верующих.

«Береженого Бог бережет. Поэтому именно нам с вами надо максимально создать условия для того, чтобы наши граждане — ваши верующие — были здоровы», — отметил председатель ХОГА.

При этом Православная церковь Украины разрешила богослужения без личного присутствия в храмах мирян — участвуют только священник, церковнослужители и хор. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ. Синод будет настаивать, что при условии соблюдения норм карантина храмы должны оставаться открытыми для верующих.

Ранее сообщалось, что в Москве ежедневно устраивают Крестные ходы против коронавируса.

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